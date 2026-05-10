Tras el cese masivo de funcionarios de confianza ejecutado por el exalcalde provincial Víctor Hugo Rivera, la alcaldesa de Arequipa, Ruccy Oscco, acusó a la anterior gestión de haber dejado “paralizada” la municipalidad provincial al no contar con personal clave para realizar contrataciones ni trámites administrativos.

“Por culpa de esa mala jugada, diría yo que hizo el exalcalde, no sé si quiso paralizarme Arequipa; yo tuve que volver a tomar ese personal cesado para continuar”, declaró Oscco durante una visita de inspección al mercado San Camilo. Añadió que no podía “mover ni un sol” debido a la falta de secretaria general y funcionarios de confianza.

Debido a esta situación, la alcaldesa explicó que tuvo que reincorporar a los trabajadores cesados para garantizar la continuidad de los servicios municipales y evitar retrasos administrativos.

También responsabilizó a la anterior gestión de la suspensión de una sesión de concejo por la ausencia de secretaria general, situación que calificó como un intento de generar inestabilidad en su administración.

Asimismo, Oscco anunció cambios en varias gerencias de la comuna provincial, entre ellas Transportes, Seguridad Ciudadana, Desarrollo Urbano y Logística.