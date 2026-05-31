El candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, suscribió este sábado un documento junto a organizaciones sindicales, colectivos ciudadanos, pueblos indígenas y agrupaciones políticas. El pacto reúne una serie de compromisos orientados a un eventual gobierno de recuperación nacional con participación de diversos sectores.

El acuerdo fue presentado en el contexto de la campaña hacia la segunda vuelta electoral. Asimismo, plantea una serie de reformas en materia política, económica, social, ambiental y de gestión pública, además de mecanismos de seguimiento ciudadano.

Fotos: César Campos/@photo.gec.

¿Cuáles son los prinicipales compromisos del acuerdo?

El documento detalla una serie de ejes que buscan orientar las acciones de un eventual gobierno. Estos puntos recogen propuestas de reforma institucional, políticas sociales y medidas de desarrollo.

Fuente: El Comercio.

Equilibrio de poderes Propone restablecer el balance institucional y fortalecer organismos autónomos mediante criterios de meritocracia en los nombramientos públicos. Seguridad ciudadana Plantea la derogación de normas vinculadas a seguridad y el fortalecimiento de la lucha contra el crimen con inteligencia policial y prevención social. Justicia y reparación Incluye atención a víctimas del conflicto armado interno, esterilizaciones forzadas y protestas sociales, además de reformas en el sistema policial. Modelo económico Propone un desarrollo inclusivo con diversificación productiva, acceso al crédito para la agricultura y reforma tributaria progresiva. Empleo Busca impulsar la formalización laboral, el trabajo digno y el fortalecimiento de las micro y pequeñas empresas. Educación Plantea incrementar el presupuesto educativo y reforzar la supervisión del sistema universitario. Salud pública Propone un sistema integrado con historia clínica digital y campañas contra la anemia y desnutrición infantil. Derechos sociales Incluye medidas contra la discriminación, la violencia de género y el reconocimiento de pueblos indígenas y afroperuanos. Medio ambiente Promueve energías renovables, protección de ecosistemas y economía circular. Gestión pública Plantea modernización del Estado mediante digitalización, descentralización y mejora de infraestructura pública.

¿Qué organizaciones participaron?

El pacto fue firmado por gremios sindicales, organizaciones campesinas, colectivos ciudadanos y agrupaciones políticas de alcance nacional. Entre ellas figuran la CUT Perú, la Confederación Campesina del Perú y la FENMUCARINAP.

Durante el acto de presentación, Sánchez agradeció el respaldo recibido y destacó el rol de los sectores sociales en su propuesta política.

“Contra todo pronóstico estamos acá porque ese bendito pueblo nos ha traído con una inmensa responsabilidad: recuperar la patria, la unidad del movimiento popular y social, el consenso con nuestra patria, que la vida, la justicia y la democracia se pongan como lo esencial”, manifestó.

El documento también incorpora un mecanismo de seguimiento ciudadano denominado voto vigilante, mediante el cual las organizaciones firmantes podrán supervisar el cumplimiento de los compromisos establecidos.

Fotos: César Campos/@photo.gec.