La Fiscalía Anticorrupción realizó este sábado una serie de diligencias en la sede central del Seguro Social de Salud (EsSalud), ubicada en el distrito de Jesús María, como parte de una investigación preliminar por presuntos actos de corrupción. Las acciones estuvieron dirigidas a recabar información relacionada con una propuesta normativa que habría permitido contrataciones directas de bienes y servicios por más de S/ 1,800 millones.

De acuerdo con la información fiscal, las pesquisas se centran en la elaboración de un decreto de urgencia que buscaba establecer un mecanismo excepcional para adquisiciones destinadas al abastecimiento de medicamentos, equipos e insumos médicos. El Ministerio Público busca determinar si durante ese proceso se produjeron irregularidades o acciones contrarias a la normativa vigente.

Las diligencias estuvieron a cargo del sexto despacho de la Primera Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Centro. El equipo fiscal acudió a las oficinas administrativas de la institución para recopilar documentación vinculada a la propuesta evaluada por EsSalud.

Según las investigaciones preliminares, el proyecto contemplaba la posibilidad de efectuar compras de manera directa sin seguir los procedimientos ordinarios de licitación pública. La medida tenía como argumento atender el desabastecimiento de medicamentos y otros productos necesarios para la atención de los asegurados.

🚨 #LoÚltimo | Sexto Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Centro realiza diligencias urgentes en la sede central del Seguro Social de Salud (EsSalud), ante la presunta comisión de actos de corrupción en dicha… pic.twitter.com/heeZ6QL8JP — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) May 30, 2026





¿Cómo se defendió EsSalud?

Tras conocerse la intervención fiscal, EsSalud emitió un pronunciamiento para precisar el alcance de las investigaciones. La institución sostuvo que la iniciativa analizada nunca llegó a ejecutarse y que no generó contrataciones ni desembolsos de recursos públicos.

En su comunicado, la entidad remarcó que el caso investigado está relacionado únicamente con la formulación de una propuesta normativa. Asimismo, indicó que los montos mencionados corresponden a una proyección técnica vinculada al abastecimiento anual de productos farmacéuticos.

“No se ha realizado ninguna contratación, adjudicación ni desembolso de fondos públicos”, aseguró la institución.

EsSalud señaló que el planteamiento surgió ante la necesidad de encontrar mecanismos que permitieran responder con mayor rapidez a problemas de abastecimiento en sus establecimientos de salud. Según explicó, la finalidad era asegurar la disponibilidad de medicamentos, materiales médicos e insumos esenciales para la atención de los pacientes.

No obstante, la entidad indicó que el proyecto fue sometido a evaluaciones técnicas y legales antes de adoptar una decisión. Como resultado de ese análisis, la propuesta finalmente fue descartada y no continuó su trámite.

“La propuesta fue evaluada técnica y legalmente y finalmente desestimada antes de la intervención fiscal”, se precisa en el comunicado.

El Seguro Social de Salud aseguró que viene atendiendo los requerimientos formulados por las autoridades encargadas de la investigación. En ese sentido, resaltó que ha facilitado el acceso a la información y documentos solicitados durante las diligencias y que mantendrá su colaboración con las autoridades.