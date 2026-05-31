Un sereno de la Municipalidad de Pimentel, Adán Anthony Zelada Delgado (31), denunció haber sido agredido por un cobrador de la ruta Chiclayo–Fonavi cuando realizaba labores de apoyo al tránsito frente a un establecimiento comercial en el distrito de Pimentel, en la región Lambayeque.

Hechos denunciados

De acuerdo con la denuncia policial, el trabajador municipal intervino luego de advertir una presunta conducta irregular del cobrador, quien habría jaloneado a un pasajero para que abordara una unidad de transporte público.

Minutos después, el sujeto regresó al lugar y lanzó un ladrillo que impactó en el rostro del sereno, ocasionándole una lesión en el labio superior. Tras el hecho, el presunto agresor se retiró del lugar a bordo de la unidad con dirección a Chiclayo.

El sereno logró anotar la placa del vehículo involucrado (M3H-961). El caso fue comunicado a la Comisaría de Pimentel, donde se realizan las diligencias correspondientes.