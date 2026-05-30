La Contraloría General de la República advirtió un riesgo para la continuidad del proyecto de modernización del Complejo Deportivo Elías Aguirre de Chiclayo, una iniciativa valorizada en más de S/ 417 millones, debido a que la cesión en uso del terreno otorgada por el Instituto Peruano del Deporte (IPD) vencerá antes de que concluya la elaboración del expediente técnico.

De acuerdo con el Informe de Orientación de Oficio N.° 007-2026-OCI/5343-SOO, el Gobierno Regional de Lambayeque tiene previsto culminar el expediente técnico en enero de 2028. Sin embargo, el plazo de la cesión en uso del predio de más de 150 mil metros cuadrados vence el 20 de junio de 2027.

Para la Contraloría, esta situación podría generar el incumplimiento de las condiciones establecidas en la resolución emitida por el IPD y comprometer la continuidad de una obra que busca renovar integralmente el principal escenario deportivo de la región. El proyecto contempla su ejecución entre febrero de 2028 y agosto de 2031 mediante el mecanismo de Obras por Impuestos.

Frente a este escenario, el Gobierno Regional de Lambayeque ha iniciado gestiones ante el IPD para buscar una salida legal que permita garantizar la disponibilidad del terreno durante el desarrollo del proyecto. Entre las alternativas planteadas figura la revisión de la vigencia del título de afectación en uso y la modificación de la resolución que autorizó la cesión.

La documentación revisada por el órgano de control también revela que ambas entidades evalúan ejecutar la intervención por etapas. Como parte de una primera fase se ha planteado la construcción de un polideportivo multipropósito, mientras que la modernización integral del complejo se desarrollaría progresivamente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos y la viabilidad técnica.

Actualmente, el estadio Elías Aguirre permanece cerrado debido a deficiencias estructurales y al deterioro de sus instalaciones. El recinto, inaugurado en 1970 y remodelado para la Copa América 2004, presenta desgaste en tribunas, pista atlética y ambientes interiores, además de restricciones para albergar eventos con público.

Otro aspecto observado por la Contraloría es la autorización de conciertos, ferias comerciales y otras actividades ajenas a la práctica deportiva dentro del complejo. Según el informe, estas actividades podrían desnaturalizar la finalidad pública del predio y afectar las condiciones bajo las cuales el IPD otorgó la cesión en uso.

Las observaciones fueron comunicadas al Gobierno Regional de Lambayeque para que adopte medidas que aseguren la continuidad del proyecto y preserven el uso deportivo del principal recinto de la región.