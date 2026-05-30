La quietud del Centro Histórico y de la Plaza de Lima se vio interrumpida, pero no por una protesta, sino por la música tradicional de Caylloma, el wititi, que junto a sus danzarines, llamó la atención de limeños y extranjeros que quedaron maravillados con este peculiar paso.

Este pasacalle no se realizó de manera improvisada este sábado 30 de mayo, sino que formó parte de las actividades que realizó la comuna provincial de Caylloma en la capital para anunciar el 201.° aniversario de esta ciudad.

Por ello, se realizó una feria artesanal realizada en el Parque de la Muralla, donde 20 emprendedores de diferentes distritos de la provincia exhibieron productos representativos como palta, quesos, yogures, mazamorra de lacayote, Colca Sour, así como prendas y accesorios tradicionales. También hubo una demostración gastronómica que llamó la atención de todos los presentes.

El momento más colorido fue cuando se realizó el pasacalle; incluso algunos visitantes y hasta parejas que acaban de casarse se animaron a bailar los pasos del Wititi.

RESPALDO PARA PROGRAMA

Durante la ceremonia central, el alcalde provincial Alfonso Mamani resaltó que este acto fue para mostrar un poco más de la riqueza de Caylloma y solicitó el respaldo para concretar el convenio con el Banco Mundial que permitirá ejecutar un programa de inversión turística conformado por 23 proyectos, orientados al mejoramiento de vías de acceso y la restauración de iglesias patrimoniales.