Alexis Alcántara, principal sospechoso por la muerte de Zoila Castillo y de su hijo de seis años, confesó ante la Policía Nacional ser el autor de ambos crímenes. El detenido ofreció este testimonio durante las diligencias realizadas tras su captura, aunque aún deberá formalizar esta declaración ante el Ministerio Público como parte de la investigación.

Su confesión representa un nuevo avance en las pesquisas que se desarrollan por este caso ocurrido en la provincia de Tocache, en la región San Martín. Mientras tanto, el investigado permanece detenido en la sede de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), donde cumple una orden de detención preliminar por siete días mientras continúan las diligencias.

De acuerdo con el reporte de Latina Noticias, las autoridades continúan reuniendo elementos de prueba para esclarecer las circunstancias en las que ocurrieron los hechos. La investigación busca determinar la secuencia de acontecimientos que precedieron a la muerte de ambas víctimas.





¿Cómo desaparecieron Zoila Castillo y su hijo?

Zoila Castillo, de 29 años, viajó el pasado 14 de mayo desde Lima hacia Tarapoto acompañada de su hijo de seis años. Según sus familiares, ambos iban a encontrarse con Alexis Alcántara, quien debía recibirlos a su llegada.

Tras el viaje, la comunicación con la joven madre se interrumpió y sus familiares reportaron su desaparición. Días después, integrantes de las rondas campesinas hallaron el cuerpo del niño en una zona de Uchiza.

Posteriormente, los restos de Zoila Castillo fueron encontrados a pocos metros del lugar donde fue localizado el menor. Desde entonces, las investigaciones se centraron en Alcántara, quien ahora ha confesado su presunta responsabilidad en el doble crimen mientras continúan las diligencias para esclarecer el caso.

Celulares podrían tener información clave

Como parte de las diligencias, los investigadores analizan los dispositivos móviles relacionados con la investigación. El objetivo es reconstruir las comunicaciones que mantuvieron Zoila Castillo y Alexis Alcántara antes de que la joven viajara desde Lima hacia San Martín.

Los peritos también revisan registros, mensajes y otras evidencias digitales que puedan contribuir al esclarecimiento del caso. Esta información será contrastada con la versión brindada por el detenido.

Según familiares de la víctima, Zoila Castillo utilizaba dos teléfonos celulares, uno destinado a su trabajo y otro para asuntos personales. Esta información cobró relevancia luego de que las autoridades encontraran un equipo completamente calcinado junto al cuerpo del menor.

No obstante, los allegados señalaron que desde otro dispositivo se publicó un estado de WhatsApp mostrando un paisaje de la selva cuando la mujer ya no mantenía contacto con su entorno. Por ello, los investigadores buscan determinar quién tuvo acceso al teléfono y realizó dicha publicación.



