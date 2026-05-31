La Plaza de Armas de Arequipa se vestirá de fe el próximo jueves 4 de junio con la celebración de la solemnidad del Corpus Christi. Monseñor Javier del Río Alva, arzobispo de Arequipa, presidirá la misa a las 18:00 horas en el atrio de la Basílica Catedral, seguida de la procesión solemne, que lucirá 31 alfombras confeccionadas por colegios, comunidades y movimientos de la Arquidiócesis.

Concelebrarán Mons. Raúl Chau, Obispo Auxiliar y el Clero de la Arquidiócesis, asistidos por los diáconos y seminaristas. Además, miles de fieles procedentes de parroquias, movimientos e instituciones educativas llenarán la plaza en una de las manifestaciones de fe más importantes del calendario católico. También participarán autoridades civiles, políticas y militares de la región.

El momento central de la procesión será el paso de la hostia consagrada expuesta en la custodia conocida como “La Moratilla”, ante la cual los fieles expresarán su devoción con cantos y exclamaciones de júbilo.

Las 31 alfombras estarán a cargo de los colegios Santa Rafaela, La Recoleta, San Jerónimo, Mayor Mendel, Dunalastair, Jesús María S.M.P., Claret, Nuestra Señora del Pilar, Vancouver, el colegio De La Salle, Nuestra Señora del Rosario, Sagrado Corazón, Calienes, Anglo Americano Prescott, Santa Clara, Nuestra Señora de Fátima, San Francisco de Asís, San José, CIRCA.

También estarán las instituciones educativas Jesús Nazareno, Corazón de María, Didascalio San José, el Camino Neocatecumenal, la Comunidad Católica Shemá, el CEBA Polivalente, las Obras Misionales Pontificas (OMP), la Comunidad Católica Bodas de Cana, la Renovación Carismática Católica, la Orden Franciscana Seglar, el Fuerte Bolognesi y el CETPRO Don Bosco.

Corpus Christi iluminará la Plaza de Armas de Arequipa. Foto: Arzobispado de Arequipa.

Corpus Christi iluminará la Plaza de Armas de Arequipa. Foto: Arzobispado de Arequipa.

Corpus Christi iluminará la Plaza de Armas de Arequipa. Foto: Arzobispado de Arequipa.