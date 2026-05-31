El Poder Judicial dictó nueve meses de prisión preventiva contra Jorge Rolando Y.P., investigado por el presunto delito de violación sexual en agravio de una persona en incapacidad de dar su libre consentimiento, en la región Lambayeque.

Hechos culpados

Los hechos ocurrieron el 27 de mayo de 2026 durante una reunión en el caserío Calazán, donde, según la investigación, el imputado habría aprovechado un momento en que la agraviada se encontraba descansando para agredirla sexualmente.

El caso fue denunciado por personas presentes en el lugar, quienes alertaron a la Policía, logrando la intervención y detención del investigado.

Durante la audiencia, la fiscal Erika Barboza Alarcón sustentó graves y fundados elementos de convicción, entre ellos el acta de intervención policial, declaraciones, el reconocimiento médico legal y pericias forenses.

El Poder Judicial consideró además el peligro de fuga y de obstaculización del proceso, debido a la falta de arraigo del imputado y la gravedad de la pena que afrontaría, estimada en no menos de 20 años de prisión.