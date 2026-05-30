El Poder Judicial de Lambayeque dictó mandato de prisión preventiva contra unos sujetos sindicados de asaltar a mujeres y ultrajarlas sexualmente, en el distrito de Mórrope.

La medida coercitiva se impuso por el plazo de 36 meses para “Los Monstruos de Cruz del Médano”, por los delitos de organización criminal, robo agravado y violación sexual.

Detalles

En audiencia pública, el fiscal José Jaramillo Cubas, de la Fiscalía Contra la Criminalidad Organizada de Lambayeque (Fecor), expuso los hechos, logrando que los imputados sean internados en el penal de Chiclayo.

Ellos son Jesús Manuel de la Cruz Chuzón, alias “Macho”; Gustavo de la Cruz Chuzón, alias “Jano”; Bartolomé de la Cruz Chuzón, alias “Bartolo”; Marcos de la Cruz Chuzón, alias “Zafiro”; Pedro Segura Farroñán, alias “Vieja” y Víctor Valdera Inoñán, alias “Loco Lucho”.

El fiscal sostuvo que entre los años 2021 al 2025, los imputados cometieron diversos asaltos en los caseríos de Mórrope, Mochumí e Íllimo, abusando sexualmente de mujeres, incluidas dos menores de edad.

El testimonio de las víctimas coincide al describir el accionar de “Los Monstruos”, siendo siempre el líder quien las amenazaba con un arma y las obligaba a desvestirse. Luego las ultrajaba sexualmente, y ordenaba que sus acompañantes, más jóvenes, procedan también a violarlas.

Incluso, el supuesto cabecilla les entregaba papel higuiénico a las víctimas tras cometer el vejamen y les ordenaba que se limpien, intentando así eliminar las pruebas.

La Fecor recopiló la declaración de 8 agraviadas, de las cuales una de ellas fue violada en presencia de su hermano menor; y otra frente a su novio, a quienes amarraron de pies y manos.

El pedido fiscal también incluye a Luis Bances Sandoval, Mauro Gonzales Sipión y Andrés Santisteban Farroñán.

Datos

Cinthya Santamaría confesó haber colaborado con “Los Monstruos” vendiendo los celulares que estos robaban.

imputada Cinthya Santamaría Maco se sometió a la terminación anticipada