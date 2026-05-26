En el pedido para que se declare fundada la prisión preventiva contra la organización criminal “Los Monstruos de Cruz del Médano”, el fiscal Luis Jaramillo indicó que, a la par de los elementos de convicción, existe riesgo de fuga y obstaculización a las indagaciones por parte de los demás procesados, pues, dada la gravedad de las imputaciones, podrían ser condenados a cadena perpetua.

El plazo requerido al juzgado es de 36 meses como máximo, para asegurar que los sospechosos estén presentes en un virtual juicio oral, el cual se desarrollará en Lambayeque.

Crueldad

Según los testimonios, ‘Los Monstruos’, antes de abandonar a sus víctimas en campos de cultivo, las amenazaban con causarles más daño si acudían a la Policía para denunciar los hechos.

Un incidente que demostraría el grado de crueldad con el que se manejaban estos sujetos se dio en febrero del 2024, cuando una madre de familia y su hija retornaban al caserío Valle Nuevo Sector 3 en Mochumí.

La declaración de un aspirante a colaborador eficaz detalla que ambas fueron abordadas por Jesús De la Cruz Chuzón, José Baldera Inoñán, Pedro Segura Farroñán y Marcos De la Cruz Chuzón; sin embargo, fueron Jesús De la Cruz, Baldera y Segura quienes ultrajaron sexualmente a la joven y a su madre.

La información reunida por la Fiscalía de Crimen Organizada (FECOR) advierte que Jesús De la Cruz, quien es considerado el cabecilla, fue el primero en cometer la salvaje agresión en contra de la joven. Incluso usó papel higiénico para limpiar y guardó este elemento usado en una bolsa transparente. Esto evidencia un intento deliberado por eliminar rastros biológicos.

El requerimiento fiscal, al cual pudo acceder este diario, relata algo mucho más execrable: “Posteriormente, el mismo jefe ordenó al joven que también la viole, abuso que se repite en la misma modalidad. Una vez concluido, nuevamente, el jefe regresa y verifica que la víctima se limpie otra vez, y se lleva el papel higiénico”.

Este modus operandi se repitió en el asalto y agresión sexual a una joven, ocurrido en septiembre del 2024 en el caserío Arbolsol de Mórrope. Tal como ella narró en su declaración a la Policía. La investigación apunta a que los involucrados fueron Jesús De la Cruz, José De la Cruz Chuzón y Pedro Segura.