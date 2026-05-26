El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) autorizó, de manera extraordinaria, la ampliación del periodo de funcionamiento de las unidades que integran el parque automotor del transporte público formal en Lima.

Mediante una resolución ministerial, el sector dispuso la extensión excepcional de la vida útil de diversas unidades de transporte terrestre regular en Lima y Callao, autorizando que ciertos microbuses, minibuses y ómnibus urbanos continúen operando progresivamente hasta el 31 de diciembre de 2031.

La disposición fue oficializada a través de la Resolución Ministerial N.º 251-2026-MTC/01.02, publicada en el diario oficial El Peruano. Este marco normativo aprueba el “Cronograma del Régimen Extraordinario de Permanencia”, el cual se sustenta en una evaluación técnica y operativa previa realizada por especialistas del sector.

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) precisó que esta medida no es de alcance general ni permanente. En ese sentido, el dispositivo legal establece de manera expresa que la ampliación solo aplica a las unidades que, a la fecha de publicación, cuenten con habilitación vigente otorgada por la entidad reguladora.

Asimismo, las empresas operadoras de transporte colectivo deberán acreditar que sus unidades cumplen con las condiciones de seguridad, control técnico y accesibilidad establecidas en el Reglamento Nacional de Administración de Transporte (RNAT).