La Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada (FECOR) de Lambayeque consiguió la primera condena en el caso ‘Los Monstruos de Cruz del Médano’.

Figura procesal

Tal como adelantó este diario, desde el miércoles 20 de mayo había un pedido de terminación anticipada pendiente de ser revisado por el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo. Ello, se conoció durante el inicio de la audiencia de prisión preventiva.

El último jueves 22 de mayo, luego de reanudarse el debate, ese despacho aprobó el acuerdo de terminación entre el representante de la FECOR, José Jaramillo Cubas, y la defensa legal de Cinthya Santamaría Maco, quien fue capturada el pasado 5 de mayo.

De esta manera, la procesada recibió 4 años y 5 meses de pena privativa de la libertad como coautora del delito contra la tranquilidad pública en su modalidad de organización criminal, pero esta sentencia fue convertida en 231 días de jornadas de prestación de servicios a la comunidad .

Asimismo, Santamaría deberá cancelar una reparación civil de S/15 mil a favor del Estado. Durante su detención, ella admitió haber actuado como colaboradora de ‘Los Monstruos’ en el ocultamiento y venta de los equipos celulares, que los demás miembros de la red delictiva robaron a sus víctimas, algunas de ellas mujeres que también fueron violentadas sexualmente.