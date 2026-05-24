Un menor de 11 años perdió la vida la noche del sábado 23 de mayo tras sufrir una descarga eléctrica en el interior de una subestación ubicada en la ciudad de Chiclayo, informó Electronorte S.A. (ENSA) a través de un comunicado oficial.

Tragedia

Según la empresa distribuidora de energía, el hecho fue reportado alrededor de las 7:05 p.m. por la Policía Nacional del Perú, que solicitó el corte inmediato del suministro eléctrico para permitir el ingreso seguro de los agentes y realizar las diligencias correspondientes.

El accidente ocurrió en una caseta de subestación situada en la intersección de las avenidas Manuel Mesones Muro y Jorge Chávez, cerca del óvalo de salida hacia Pomalca.

Tras recibir la alerta, ENSA indicó que movilizó a su personal técnico para ejecutar las maniobras requeridas por las autoridades policiales y colaborar con las investigaciones destinadas a esclarecer las circunstancias de la tragedia.

La empresa sostuvo además que los accesos a sus subestaciones eléctricas permanecen “debidamente cerrados y asegurados bajo estrictas medidas de seguridad”.

En el pronunciamiento, la compañía expresó sus condolencias a los familiares del menor fallecido y aseguró que viene brindando facilidades a las autoridades competentes para el desarrollo de las investigaciones.

Hasta el momento, la Policía continúa con las diligencias para determinar cómo ocurrió el ingreso del niño a la instalación eléctrica.