El último pedido de indulto humanitario presentado a favor del expresidente Pedro Castillo se sustentó en cuatro afecciones que, según especialistas, pueden recibir tratamiento en cualquier centro penitenciario y no representan riesgo para su vida. Así lo reveló un reportaje de Cuarto Poder, que accedió al expediente mediante la Ley de Transparencia y constató que el documento médico adjunto carece de firma, nombre del médico, fecha de elaboración y sello institucional.

Según el documento, el expmandatario padece cuatro condiciones: lumbalgia crónica, ansiedad, hipoacusia bilateral con pérdida auditiva permanente y gastritis. No obstante, el único diagnóstico registrado oficialmente por EsSalud es la gastritis.

El documento adjunto identifica al paciente por nombre y edad, sin embargo no contiene firma, nombre del médico, fecha de elaboración ni sello institucional.

Su defensa legal, Raúl Choquenaira reconoció que fue el mismo Castillo quien le proporcionó los datos sobre sus dolencias y quien firmó los documentos de forma presencial. El letrado subrayó que la firma tiene carácter de declaración jurada, por lo que incluir información falsa constituiría un delito.

Fuente: Cuarto Poder.

¿Qué dicen los especialistas?

El médico forense John Cruzado evaluó las dolencias consignadas y descartó que representen un riesgo para la vida del expresidente. Según precisó se tratan de “trastornos crónicos de categoría benigna que en cualquier centro penitenciario o cualquier centro de salud pueden ser tratados de manera integral por los profesionales de salud que se encuentren laborando allí”.

Según el reglamento de la Comisión de Gracias Presidenciales, para acceder a un indulto humanitario, la normativa exige que el solicitante padezca una enfermedad terminal o que ponga en riesgo su vida. Los especialistas consultados señalaron que entre cinco y seis de cada diez peruanos padecen lumbalgia crónica, que la OMS estima que siete u ocho de cada diez personas en el mundo sufren ansiedad, y que el Minsa registra que entre el 60% y el 70% de la población tiene gastritis.

Asimismo, el abogado penalista Walter Palomino analizó el caso y sostuvo que Castillo no reúne las condiciones para este tipo de gracia. Advirtió que otorgársela “significaría darle un trato diferenciado” y que, de concretarse sin cumplir los requisitos legales, podría calificarse de ilegal.

La Comisión de Gracias Presidenciales rechazó la solicitud de indulto humanitario de Choquenaira y declaró inadmisible un pedido de indulto común presentado por el abogado Walter Ayala al inicio del gobierno de José María Balcázar, aunque este último puede ser subsanado en los próximos días. La Comisión tampoco cuenta aún con su quinto integrante, sin el cual no puede sesionar de forma completa.

La propuesta de ese nombramiento recae en el despacho del ministro Luis Jiménez, pero fuentes internas señalan que Balcázar ha pedido revisar el perfil del candidato antes de dar su aprobación. En ese contexto, según fuentes cercanas al Ejecutivo, el presidente habría evaluado la remoción del ministro de Justicia, una decisión que aún no se ha concretado.