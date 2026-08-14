En la víspera del aniversario de la Ciudad Blanca, siete diputados y cuatro senadores conformaron la Bancada por Arequipa, con la finalidad de trabajar de forma coordinada con sus respectivas bancadas para impulsar proyectos de ley que beneficien directamente a la región Arequipa.

“No es que va a ir un diputado o un senador a visitar un hospital, un colegio, una oficina administrativa, sino que se va a trabajar de manera mancomunada. Y eso también va a dar un mensaje a las instituciones para que se pongan en orden y sientan la presión”, señaló el diputado Christian Aranda tras la presentación realizada en la Biblioteca Mario Vargas Llosa.

Los parlamentarios que conforman esta bancada son el senador Nilson Flores Suárez y los diputados Edgar Gonzales Polar, Gloria Hirache Pizarro (Partido del Buen Gobierno), Christian Aranda Vásquez (Renovación Popular), Marleny Arminta Valencia (Ahora Nación), Amalia Palomino Pacheco (Juntos por el Perú) y Luis Masco Cáceres (Partido Cívico Obras), quienes representan a la jurisdicción de Arequipa.

Adicional a ellos se suman la diputada Pierangeli Dodero Jovich (Fuerza Popular) y los senadores Jaime Quito Sarmiento (Juntos por el Perú), Elard Melgar Valdez (Fuerza Popular) y Jaime Delgado Herrera (Ahora Nación), quienes aunque fueron elegido por otras circunscripciones, nacieron en Arequipa y forman parte de la bancada.

Cabe señalar que Jaime Quito y Amalia Palomino, ambos de Juntos por el Perú, no estuvieron presentes durante la presentación. Según mencionó el diputado Aranda, la agenda del partido les impidió estar presentes esta mañana.