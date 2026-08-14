Para el próximo 22 de agosto, desde las 19:30 horas, el Teatro Municipal de Arequipa, será escenario de la nueva propuesta musical llamada “Cinefonía Nights”. Este concierto tiene como propuesta una experiencia en conjunto que reúne música de cámara, narración, así como proyecciones e iluminación escénica para que el público pueda transportarse en el tiempo con las bandas sonoras más recordadas del cine.

El proyecto nació por la pianista arequipeña María Lucía Roca Gamarra quien radica actualmente en Madrid (España). La propuesta musical fue desarrollada junto al flautista colombiano Julián Enríquez Díaz, quien realizó la mayor parte de los arreglos musicales y actualmente está a cargo de la preparación de los ensayos.

La agrupación estará conformada por María Lucía Roca Gamarra en el piano, Julián Enríquez Díaz en la flauta, Luis Vera Acosta en el violín, Mijael Cuarite Cáceres en la viola y Ederson Maquito Velarde en el violonchelo.

Mientras que las intervenciones escénicas estarán a cargo del actor arequipeño Roberto Palacios Torres, actor, director teatral, gestor cultural y docente con más de 15 años de trayectoria. Es fundador y actual director artístico de la Asociación Cultural Teatrando y ha participado en más de 30 producciones escénicas, además de películas y cortometrajes.

El espectáculo está dirigido a amantes de la música y el cine, estudiantes, familias y público en general.

Se ha detallado que Cinefonía Nights contará con tres categorías de ingreso, el primero “General” que tendrá un costo de 35 soles, mientras que preferencial estará 55 soles y VIP, 75 soles. Las entradas están disponibles a través de Joinnus, plataforma oficial de venta.