La Fiscalía Provincial Mixta de Vista Alegre, logró que se dicte 9 meses de prisión preventiva contra tres investigados por el delito de tentativa de homicidio calificado, en agravio de un adolescente de 16 años.

Investigación fiscal

La medida coercitiva recae sobre el ciudadano venezolano Kendrid Manuel Flores Durand (30) y los peruanos Jair Enrique Cantoral Condori (20) y Luis Nhel Garayar Fernández (18). Este último también será procesado por el presunto delito de formas atenuadas de elaboración, comercialización y posesión de drogas en agravio del Estado.

La fiscal adjunta provincial a cargo del caso, Shirley Magali Velarde Benavides, consiguió demostrar ante el Juzgado de Investigación Preparatoria de Nasca, la concurrencia de los requisitos legales indispensables para esta medida, sustentando la gravedad del ataque criminal denunciado por la madre del menor afectado.

De acuerdo con las actuaciones del Ministerio Público que sustentaron el pedido legal, los tres investigados fueron intervenidos por las fuerzas del orden bajo la flagrancia delictiva.

Al momento de realizar el registro y la detención de los sospechosos, las autoridades policiales hallaron en posesión de Luis Nhel Garayar Fernández sustancias ilícitas comerciales.

“Con esta medida restrictiva de la libertad, la Fiscalía busca asegurar la permanencia de los imputados en el país, evitar el peligro de fuga o de obstaculización de la justicia, y garantizar el desarrollo idóneo de las diligencias pendientes orientadas a esclarecer por completo este hecho delictivo”, señaló la Fiscalía.

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