La Fiscalía Provincial Mixta de Vista Alegre consiguió que el Juzgado Mixto y de Investigación Preparatoria de Marcona dicte nueve meses de prisión preventiva contra Oscar Valdiviezo Rosas, investigado por la presunta comisión del delito de homicidio calificado en grado de tentativa, en agravio de un ciudadano.

Investigación fiscal

La investigación está a cargo de la fiscal adjunta provincial Shirley Magali Velarde Benavides, quien sustentó el requerimiento de prisión preventiva con los elementos de convicción recabados durante las diligencias preliminares, logrando que el órgano jurisdiccional declare fundado el pedido fiscal.

De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron el 28 de julio en la zona de San Pedro, cuando el agraviado se dirigía a su domicilio. En esas circunstancias, el investigado presuntamente lo habría atacado por la espalda con un machete, propinándole múltiples cortes. Asimismo, habría utilizado una piedra para agredirlo en el rostro, ocasionándole golpes y diversas lesiones.

“El Ministerio Público continúa con las investigaciones a fin de esclarecer plenamente los hechos, determinar las responsabilidades penales correspondientes y garantizar el acceso a la justicia para la víctima”, señaló la Fiscalía.

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