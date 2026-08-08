El movimiento telúrico ocurrió a las 10:15 horas y tuvo una profundidad de 134 kilómetros. Hasta el momento no se han reportado daños ni víctimas.
El movimiento telúrico ocurrió a las 10:15 horas y tuvo una profundidad de 134 kilómetros. Hasta el momento no se han reportado daños ni víctimas.

Un movimiento sísmico de magnitud 4.1 fue registrado en el departamento de Tacna, según informó el Centro Sismológico Nacional del Instituto Geofísico del Perú (IGP). El evento ocurrió a las 10:15 horas.

El organismo precisó que el epicentro se ubicó a 143 kilómetros al sureste de la ciudad de Tacna y que el sismo tuvo una profundidad de 134 kilómetros.

Hasta el momento, las autoridades locales y regionales, así como el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), no han informado sobre daños materiales o personas afectadas a causa del movimiento telúrico.

Ante este tipo de eventos, se recomienda a la población mantener la calma, identificar las rutas de evacuación y contar con una mochila de emergencia.

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