Un movimiento sísmico de magnitud 4.1 fue registrado en el departamento de Tacna, según informó el Centro Sismológico Nacional del Instituto Geofísico del Perú (IGP). El evento ocurrió a las 10:15 horas.

El organismo precisó que el epicentro se ubicó a 143 kilómetros al sureste de la ciudad de Tacna y que el sismo tuvo una profundidad de 134 kilómetros.

Hasta el momento, las autoridades locales y regionales, así como el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), no han informado sobre daños materiales o personas afectadas a causa del movimiento telúrico.

Ante este tipo de eventos, se recomienda a la población mantener la calma, identificar las rutas de evacuación y contar con una mochila de emergencia.