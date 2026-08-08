Un hombre fue encontrado sin vida la mañana de este sábado 8 de agosto en la plaza Jerga Kumo, ubicada en el distrito de Yauyos, provincia de Jauja. El hallazgo fue alertado por vecinos y posteriormente comunicado a las autoridades.

La víctima, de sexo masculino, fue encontrada tendida en el suelo, debajo de una banca de madera. De manera preliminar, habría sido identificada como Orlando Pecho Meza, aunque esta información deberá ser confirmada oficialmente por las autoridades.

Las circunstancias y la causa de su muerte permanecen en investigación. Personal policial deberá realizar las diligencias correspondientes para determinar qué ocurrió y proceder con la identificación oficial del fallecido.