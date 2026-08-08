Lin Shaye, reconocida por su papel de Elise Rainier en la saga Insidious, llegó a Lima y fue recibida por numerosos seguidores que aguardaban su arribo. La actriz estadounidense respondió al entusiasmo del público con sonrisas, saludos y firmas de autógrafos.

La visita de Shaye había sido anunciada previamente mediante un video dirigido al público peruano, en el que confirmó su llegada para acompañar el lanzamiento de la nueva cinta.

“Hola Perú, soy Lin Shaye y tengo una noticia muy emocionante que por fin puedo compartir con ustedes. ¡Podré verlos en persona muy pronto! Sí, voy a visitar su hermoso país para celebrar el estreno de ‘La noche del demonio: Están entre nosotros’ y estoy muy feliz por ello. No puedo esperar para verlos”, manifestó.

La actriz tiene previsto participar en actividades promocionales en Lima durante los días 10 y 11 de agosto, donde compartirá con medios de comunicación, creadores de contenido e invitados especiales.