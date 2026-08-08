El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez, señaló que el Estado peruano conserva la posibilidad de solicitar a México la extradición de Betssy Chávez, quien salió del país tras permanecer refugiada en la sede diplomática mexicana en Lima.

“El Perú tiene todo el derecho de pedir extradición y allí comprometería a México para que jurídicamente respondan”, declaró para el programa Esta noche

Álvarez también defendió la entrega del salvoconducto que permitió la salida de la exfuncionaria y consideró que el Ejecutivo actuó conforme a la Convención de Caracas de 1954.

“Era lo correcto jurídicamente y el gobierno peruano ya no tenía otra opción”, afirmó.

Sobre Castillo, el ministro descartó la posibilidad de un indulto y calificó esa medida como “imposible jurídicamente”.

En el caso de Alejandro Toledo, sostuvo que cualquier eventual beneficio por motivos de salud deberá sustentarse en informes médicos rigurosos y descartó que la edad, por sí sola, permita evitar el cumplimiento de responsabilidades.