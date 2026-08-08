La presidenta de la República, Keiko Fujimori, se reunió este sábado con el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, para abordar la situación de la seguridad ciudadana y las necesidades del sistema de justicia. El encuentro se desarrolló en Palacio de Gobierno y contó con la presencia del presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, y los titulares del Interior, César Astudillo; Defensa, Rafael Belaunde; Justicia, Ernesto Álvarez y la fiscal suprema Patricia Benavides y otros funcionarios.

La presidenta de la república, Keiko Fujimori, se reunió con el fiscal de la nación, Tomás Gálvez, el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, y los ministros del Interior, César Astudillo; de Defensa, Rafael Belaúnde; y de Justicia, Ernesto Álvarez, para coordinar… pic.twitter.com/z520W1WWmv — Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) August 8, 2026

Facultades legislativas

Durante la reunión, Fujimori reiteró que su gobierno presentará ante el Congreso una solicitud para recibir facultades legislativas. La iniciativa incluirá medidas vinculadas con la lucha contra la criminalidad, la atención de los efectos del Fenómeno de El Niño y la modernización de las instituciones estatales.

“Lo más importante es que todos podamos escucharnos. Quiero que los ciudadanos sepan que iremos con mucha fuerza para que los delincuentes terminen en prisión, para eso es fundamental articular entre todas las instituciones”, enfatizó.

Apoyo al sistema de justicia

Fujimori señaló que el Ejecutivo brindará apoyo a las instituciones que integran el sistema de administración de justicia. Este respaldo comprenderá los recursos que sean necesarios para atender sus requerimientos y mejorar su capacidad de respuesta.

La presidenta también planteó la conformación de mesas de diálogo para identificar problemas y acelerar los procedimientos dentro del sistema. Según indicó, estas coordinaciones buscan que los ciudadanos reciban una atención más rápida.

“Para poder ayudarlos, empoderarlos y darles los recursos que ellos necesitan; pero acá lo importante es velar por la seguridad de los ciudadanos, para eso articulamos mesas de diálogo para resolver, agilizar, y para que la justicia se vea, se sienta y sea más rápida”.

La presidenta también anunció que en los próximos días se reunirá con la titular del Poder Judicial. Fujimori precisó que este encuentro se desarrollará respetando la autonomía y la independencia de los poderes del Estado.

Situación del Ministerio Público

Durante la sesión, Tomás Gálvez presentó un diagnóstico sobre la situación del Ministerio Público y expuso la necesidad de fortalecer sus capacidades institucionales. También destacó la importancia de reforzar el trabajo conjunto con la Policía Nacional frente a los casos de inseguridad y criminalidad.

El fiscal de la Nación expresó su disposición a impulsar acciones coordinadas con el Ejecutivo. Asimismo, agradeció la reunión convocada por la presidenta y se refirió a las expectativas que tiene sobre la gestión gubernamental.

“Su gestión es esperanzadora”, afirmó.