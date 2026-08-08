La oportunidad es inmejorable para el FBC Melgar, pues con el empate de Los Chankas, el conjunto rojinegro no solo juega por mantenerse firme en la cima del Torneo Clausura de la Liga 1 2026, sino que tiene en sus manos un chance de recortar distancias claves en la Tabla Acumulada. El FBC Melgar se enfrentará este domingo 9 de agosto a FC Cajamarca.

El partido, válido por la cuarta fecha del Clausura, está programado para las 3:30 p.m., en el Estadio Monumental de la UNSA. Melgar marcha en la quinta casilla con 35 puntos. Si los dirigidos por Miguel Rondelli imponen condiciones este domingo ante Cajamarca, alcanzarán las 38 unidades, quedando a un partido (3 puntos de diferencia) de la ansiada segunda posición en el Acumulado.

DEPENDEN DE SÍ MISMOS

Lo más emocionante para el hincha rojinegro es que el calendario juega a favor de la épica. En la quinta fecha, Melgar deberá visitar precisamente a Los Chankas en los más de 2900 metros de altura de Andahuaylas. Es decir, el conjunto arequipeño depende exclusivamente de sus propios resultados para asaltar el segundo lugar del Acumulado.

Sumado a ello, Miguel Rondelli, técnico de Melgar, indicó que están mejor de visita, pero falta mejorar la localía. “Si nosotros queremos aspirar a ganar la segunda etapa, tenemos que mantener esos resultados que estamos teniendo de visitante y tenemos que mejorar la campaña que se hizo de local”, declaró en conferencia de prensa, previo al partido.

Asimismo, confirmó que Horacio Orzán no estará convocado para este partido, pese a que completó el 100% de los trabajos. “No va a estar para esta convocatoria, porque recién empezó esta semana a entrenar 100% de las actividades con diferentes volúmenes. Aspiramos a que la otra semana o la otra ya pueda ingresar en la convocatoria. Vamos a ver la evolución; hasta ahora viene evolucionando muy bien”, sostuvo.

El Dominó rescató un valioso pero ajustado empate sin goles frente a Deportivo Moquegua en la fecha anterior, por lo que está obligado a hacer respetar la localía y no ceder terreno ante sus perseguidores directos.

OPONENTE

Por su parte, FC Cajamarca registra un inicio de semestre bastante accidentado. Con apenas un punto en la tabla del Clausura y tras encadenar dos derrotas consecutivas –la última de ellas por 0-2 ante Sport Huancayo–, el cuadro del norte llega a la Ciudad Blanca con la soga en el cuello y la extrema necesidad de dar el golpe de la jornada para empezar a alejarse de la temida zona de descenso.

Para este compromiso, Daniel Ureta será el árbitro del duelo. Como primer asistente se tendrá a Guillermo Zavala, como segundo a Judson Salas y cuarto a Fabricio Valcárcel. En el VAR estará Milagros Arruela.