El personal policial del Área de Investigación Criminal de Juliaca, en coordinación con la División Regional de Inteligencia de Puno, realizó el hallazgo y recojo de dos armas de fuego y municiones en el cementerio Escuri en el distrito de San Miguel, provincia de San Román.

El hecho se registró, luego de que personal policial obtuviera información de una fuente respecto a la presunta ubicación de armas de fuego y municiones que se encontrarían ocultas en las inmediaciones del referido cementerio, por lo que se efectuaron las acciones de inteligencia y coordinación correspondientes para verificar dicha información.

Como resultado de las diligencias policiales, se logró ubicar y recoger dos armas de fuego tipo revólver, ambas con el número de serie erradicado. Una de ellas, de color negro, contenía una munición en su tambor; mientras que la segunda, de color cromado, se encontraba sin munición en su tambor.

Asimismo, se hallaron once municiones calibre 9×19 mm Parabellum. Los agentes procedieron al recojo de todos los elementos para las diligencias de ley, quedando incautados a disposición de las autoridades competentes para las pericias e investigaciones correspondientes, a fin de determinar su procedencia y establecer las circunstancias relacionadas con su ubicación.

No descartan que las armas fueron escondidas en el cementerio por los delincuentes.