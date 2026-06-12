El 09 de junio de 2026, efectivos de la Comisaría PNP Pisco “A” lograron la intervención y detención de tres presuntos integrantes de la banda criminal “Los Malditos de Sinaloa”, identificados con las iniciales L.M.M.B.R. (36), A.G.S.C. (24) y C.A.S.L. (46), por su presunta participación en el delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de tentativa de homicidio.

Involucrados en disputa

La acción policial se desarrolló en inmediaciones de la avenida Las Américas, parte posterior del centro comercial Plaza Vea, en la provincia de Pisco, luego de que se reportara el ingreso al Hospital San Juan de Dios de un ciudadano de 42 años con una herida causada por arma blanca.

Tras tomar conocimiento del hecho, el personal policial realizó diligencias inmediatas en la zona, recabando información que permitió identificar a los presuntos responsables. Según las investigaciones preliminares, la agresión habría ocurrido por una disputa relacionada con el control de la microcomercialización de drogas en un sector de la ciudad.

Al advertir la presencia policial, los implicados intentaron darse a la fuga; sin embargo, fueron rápidamente reducidos e intervenidos por los agentes del orden, siendo trasladados a la dependencia policial para continuar con las diligencias de ley.

Durante la inspección del lugar de los hechos se halló un mango de cuchillo de color negro, considerado elemento de interés criminalístico para el esclarecimiento del caso.

Los detenidos permanecen a disposición de las autoridades competentes mientras continúan las investigaciones correspondientes.

EL DATO: Un hombre resultó gravemente herido tras ser atacado con un arma blanca en los exteriores del Parque Pisco. La víctima fue hallada con heridas y posteriormente auxiliada por personal de Serenazgo, que la trasladó de emergencia al Hospital San Juan de Dios de Pisco.

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