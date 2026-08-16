Una joven trabajadora identificada como Ayden Espino Gutiérrez de 23 años, perdió la vida durante las primeras horas de la mañana tras un accidente registrado en el kilómetro 17 de la vía Los Libertadores, a la altura del ingreso a Chávez, en el distrito de Independencia (Pisco). Según la versión proporcionada por un familiar, la joven habría sido embestida por una camioneta perteneciente al servicio de serenazgo de la Municipalidad Distrital de Independencia.

Tragedia vial

El hecho ha generado conmoción entre familiares y pobladores de la zona, luego de conocerse que la joven falleció en el acto producto del violento impacto. La familia de la víctima exige que se esclarezcan las circunstancias exactas del accidente y se determine la responsabilidad que pudiera corresponder al conductor de la unidad municipal.

Hasta el momento, la Municipalidad Distrital de Independencia no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre el accidente. Mientras tanto, la dependencia policial del distrito viene realizando las diligencias correspondientes para determinar cómo ocurrió el hecho y establecer las responsabilidades conforme a ley. Entre las diligencias se contempla la situación del personal de serenazgo que habría estado al volante de la camioneta.

Asimismo, durante las diligencias también se habría reportado una presunta fuga del conductor tras el accidente, situación que deberá ser esclarecida por las autoridades competentes. Al momento de la llegada del personal del Ministerio Público al lugar, la unidad involucrada no se habría encontrado en la zona, según la información recogida preliminarmente

Mientras avanzan las investigaciones, la familia de Haydee Espino Gutiérrez espera justicia y respuestas ante la pérdida de la joven trabajadora.

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