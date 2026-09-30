Un niño de seis años quedó gravemente herido tras ser golpeado por varias tablas de madera que cayeron de un camión mientras eran manipuladas frente a una maderera en Tablada de Lurín, Villa María del Triunfo. El accidente ocurrió en la calle General Francisco Vidal Laos, cerca de la intersección con Simón Bolívar, cuando el menor regresaba del colegio acompañado de su abuelo y su hermana.

De acuerdo con el relato de la familia, los tres caminaban por la zona cuando parte de la madera que era retirada del vehículo se desplazó hacia el lugar por donde transitaban. La hermana del menor consiguió apartarse, mientras que el abuelo recibió un golpe en la cabeza y el niño quedó debajo de las tablas.

Otros trabajadores que se encontraban en el lugar retiraron la madera que cubría al escolar. Las cámaras de seguridad de la zona registraron el momento en que ocurrió el accidente.

@rppnoticias 🔴 Un menor de 6 años quedó gravemente herido luego de que le cayera vigas de madera en el distrito de Villa María del Triunfo (VMT). El hecho ocurrió en la tarde del lunes 28 de septiembre. Conductor del montacargas continúa detenido en la comisaría. 📲 Más información en rpp.pe ♬ sonido original - RPP Noticias





Niño fue trasladado a un hospital

Luego del impacto, el menor logró caminar algunos metros, pero posteriormente se desvaneció. Fue trasladado al hospital Guillermo Kaelin, donde recibió atención médica de emergencia.

La familia señaló que se evaluaba su traslado al Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins para continuar con su atención. El abuelo manifestó su preocupación por el estado de salud del niño y describió la gravedad de sus lesiones.

“Está con derrame, creo. Su situación está grave”, declaró.

Vecinos de la zona señalaron que anteriormente los camiones ingresaban al establecimiento para realizar la descarga. Según sus testimonios, en esta ocasión la maniobra se efectuó en la vía pública sin vallas de seguridad ni señales de advertencia.

El abuelo del menor pidió que se evalúe el cierre de estos establecimientos debido a que, según señaló, las actividades de carga y descarga afectan el espacio destinado al tránsito de peatones. Su pedido se produjo luego del accidente que involucró a su nieto.

Investigación en curso

Un trabajador de la maderera optó por no declarar sobre lo ocurrido. Posteriormente, la esposa de uno de los trabajadores señaló que su pareja, el conductor del camión y el administrador del local fueron trasladados a la comisaría de Tablada de Lurín.

La mujer también afirmó que la empresa se comunicó con los familiares del menor y que asumiría los gastos relacionados con su atención médica. Esta versión no había sido confirmada de manera independiente.

Mientras tanto las autoridad continuan investigando como ocurrió el hecho y si los trabajadores cumplieron las medidas de seguridad correspondientes.