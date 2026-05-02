Una joven perdió la vida la madrugada de ayer tras un accidente de tránsito ocurrido a la altura del kilómetro 20 de la vía Los Libertadores Wari, en el centro poblado Santa Isabel, distrito de Independencia. De acuerdo con los primeros reportes, la víctima habría sido embestida por un tráiler que se dio a la fuga, en circunstancias que aún son investigadas.

Muerte violenta

El fuerte impacto dejó el cuerpo desmembrado y en condiciones que dificultan su identificación. Vecinos de la zona señalaron que, por algunos indicios como la presencia de cabello largo y ciertos rasgos físicos.

Horas después se logró identificar a la víctima de la muerte violenta. Se trata de Cristofer Bernaola Herrera de 34 años, natural de Cabeza de toro lateral 3, quien fue embestido cuando se dirigía a su centro de trabajo. La familia exigió justicia y apoyo en brindar cualquier información que identifique al conductor del tráiler.

En tanto, efectivos policiales, llegaron a la zona para realizar las investigaciones y hallaron partes del cuerpo de la víctima en distintas zonas de la carretera.

Testigos del lugar señalaron que la densa neblina registrada en la zona habría sido un factor determinante en el accidente, al reducir considerablemente la visibilidad. No obstante, también advirtieron que el exceso de velocidad sería otra posible causa, recordando que en este tipo de condiciones climáticas los conductores deben extremar precauciones.

Ante lo ocurrido, los vecinos reiteraron su llamado a las autoridades para la implementación urgente de medidas de seguridad vial, como la instalación de semáforos, reductores de velocidad y señalización reflectante en la vía. Asimismo, demandaron mayor fiscalización para evitar que conductores imprudentes continúen poniendo en riesgo la vida de los transeúntes en esta transitada carretera.

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