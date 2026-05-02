Un operativo de la Policía Nacional permitió rescatar a dos ciudadanos venezolanos que permanecían retenidos en una vivienda del distrito de Los Olivos. Durante la intervención también fueron detenidas 17 personas señaladas de integrar una presunta organización criminal dedicada al secuestro y otros delitos.

La operación se realizó en un inmueble ubicado al norte de Lima. Según las autoridades, los intervenidos estarían vinculados a la banda conocida como Los Temibles de Santa Luisa.

Los agentes ingresaron al predio y localizaron a las víctimas en los niveles superiores de la vivienda. Ambos ciudadanos extranjeros permanecían retenidos contra su voluntad al momento del rescate.

¿Cómo operaba la banda?

De acuerdo con información policial, esta organización captaba principalmente a personas vinculadas a actividades informales. Entre sus víctimas se encontraban comerciantes y mototaxistas.

El jefe de la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional del Perú, Víctor Revoredo, explicó cómo operaba este grupo delictivo.

Al detallar la modalidad empleada por los detenidos, señaló que seleccionaban a personas vulnerables para retenerlas en inmuebles. “Estas personas secuestran a personas que tienen mercados informales y algunos otros negocios, mototaxistas informales de su mismo perfil, y los secuestran con un secuestro atípico, los llevan a estos lugares”, indicó.

Las investigaciones también revelaron que los secuestradores grababan videos de las víctimas para presionar a sus familiares. En esos registros aparecían armas utilizadas para generar temor.

Según detalló la autoridad policial, entre los objetos mostrados en los videos figuraba un hacha. El material audiovisual era enviado a los familiares con el objetivo de exigir dinero y también era usado para intimidar a otras posibles víctimas.

Investigación en curso

Tras el operativo, los detenidos fueron trasladados a dependencias policiales para continuar con las diligencias correspondientes. La Policía busca determinar si existen más personas afectadas por esta organización.

Las autoridades también continúan recopilando pruebas para esclarecer el alcance de las actividades del grupo criminal. El caso permanece en investigación del Ministerio Público y de la Policía Nacional.