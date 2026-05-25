El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, salió este domingo a defender el acuerdo que Washington y Teherán estarían a punto de firmar, y arremetió contra quienes lo critican, incluso dentro de las filas republicanas.

A través de su red Truth Social, Trump aseguró que el trato que negocia con Irán será superior al acuerdo nuclear firmado en 2015 bajo la administración de Barack Obama, del que él mismo se retiró durante su primer mandato.

“Si llego a un acuerdo con Irán, será uno bueno y apropiado, no como el de Obama, que le dio a Irán enormes cantidades de dinero en efectivo y un camino claro y abierto hacia un arma nuclear”, expresó Trump.

El mandatario también salió al frente de las críticas internas: “Nuestro acuerdo es todo lo contrario, pero nadie lo ha visto ni sabe en qué consiste. Ni siquiera está completamente negociado. Así que no hagan caso a los perdedores, que critican algo de lo que no saben nada. A diferencia de quienes me precedieron y debieron haber resuelto este problema hace muchos años, ¡yo no hago malos tratos!”, sentenció.

LO QUE SE NEGOCIA

Según filtraciones recogidas por medios como Axios o The New York Times, el preacuerdo contempla la reapertura del estrecho de Ormuz, el levantamiento de sanciones a Irán, el desbloqueo de fondos iraníes congelados y una tregua de 60 días para negociar un pacto nuclear definitivo.

CRÍTICAS

Las críticas más duras vinieron desde el propio Partido Republicano. El senador Ted Cruz, de Texas, advirtió que si el resultado final es un régimen iraní que “recibe miles de millones de dólares, puede enriquecer uranio y controla el estrecho de Ormuz, ese resultado sería un error desastroso”.

Roger Wicker, presidente del Comité de Fuerzas Armadas del Senado, fue igualmente contundente, pues calificó el acuerdo de “desastre” y advirtió que todo lo logrado por la Operación Furia Épica “habría sido en vano”.

Mike Pompeo, exsecretario de Estado durante el primer mandato de Trump, también rechazó el borrador al considerarlo similar al pacto de Obama y exigió que se bloquee el acceso de Irán a financiación.

Asimismo, el senador Lindsey Graham, de Carolina del Sur, criticó inicialmente los términos del preacuerdo, pero cambió de posición tras conocer que las negociaciones incluyen también la normalización de relaciones entre Israel y Arabia Saudí.