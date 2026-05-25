Una histórica e inusual nevada cubrió de blanco el casco urbano de Tarma la tarde de este domingo 24 de mayo, un fenómeno meteorológico que paralizó la ciudad y que, según los registros históricos, no se presentaba con tal magnitud en la localidad desde julio de 1974. El evento natural cubrió por completo la Plaza de Armas, el jirón Lima y los techos del Mercado Modelo, motivando a cientos de ciudadanos a registrar el acontecimiento con sus teléfonos celulares ante el asombro generalizado de la población.

De acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI), lpelea estación local reportó un brusco descenso de temperatura, la cual cayó drásticamente de los 13 °C a los 0 °C entre las 4:00 p. m. y las 5:00 p. m.

Alber Espinoza, especialista de la institución en Junín, detalló que el ingreso anticipado de una masa de aire polar generó las condiciones climáticas perfectas para que la precipitación se solidificara en forma de nieve directamente sobre la zona urbana.

Frente a la emergencia, la Plataforma Provincial de Defensa Civil activó sus protocolos de contingencia de manera inmediata en distritos como Palca y San Pedro de Cajas para evaluar el impacto del frío súbito en las áreas agrícolas.

En tanto, el SENAMHI advirtió que la ola de frío persistirá en la región hasta el jueves con heladas de hasta -4 °C en zonas rurales, por lo que las autoridades recomendaron a la población extremar el abrigo en niños y adultos mayores.