Este domingo se realiza el debate técnico organizado por el JNE entre los equipos de Juntos por el Perú y Fuerza Popular rumbo a la segunda vuelta electoral. Durante el bloque de Juventud y Deporte, Ernesto Zunini Yerrén, representante técnico de la agrupación liderada por Roberto Sánchez, participó y presentó una serie de propuestas orientadas a reducir la exclusión laboral y educativa que afecta a más de 1,6 millones de jóvenes peruanos.

Zunini abrió su intervención cuestionando el modelo educativo actual y lo vinculó directamente con la falta de oportunidades para la población joven en el país. Según explicó, una gran parte de este grupo no accede a educación superior ni al mercado laboral formal.

“Jóvenes del Perú, es momento de decidir si queremos seguir viviendo con este modelo fujimorista que nos da precariedad y exclusión, donde se mantiene a más de 1,6 millones de nuestros jóvenes sin oportunidades para estudiar o trabajar, o cambiamos”, expresó.

Como primera propuesta, el especialista de Juntos por el Perú planteó el programa Mi Primera Chamba, dirigido a los 550 mil jóvenes que egresan cada año de la educación básica sin capital, experiencia ni redes de contacto. Asimismo, precisió que incluirá una transferencia económica con distintos usos para facilitar su inserción laboral.

“100 mil jóvenes recibirán 6,150 soles en una cuenta individual del Banco de la Nación que podrán ser utilizados durante 5 años para capacitación acreditada, capital semilla para emprendimiento o para subvencionar 6 meses de salario en su primer puesto de trabajo formal”, detalló.

En otro momento, Zunini propuso reconocer la educación superior como un derecho constitucional y cuestionó el examen de admisión como mecanismo de exclusión. El vocero de Juntos por el Perú, planteó ampliar la cobertura de becas estatales para sectores vulnerables.

“Ampliaremos las becas del Estado a 30 mil, enfocándonos en los jóvenes en situación de pobreza de zonas urbano-marginales, comunidades originarias, comunidades campesinas, zonas rurales dispersas y los afrodescendientes”, indicó.

El representante técnico también destacó la importancia de invertir en deporte como política pública y mencionó los Juegos Panamericanos Lima 2027 como una oportunidad para posicionar al país a nivel internacional. Finalmente, anunció la implementación de los centros Casa Futuro, espacios que combinarán infraestructura deportiva con servicios educativos y tecnológicos para jóvenes en distintas regiones del país.

“Estos centros contarán con bibliotecas, tecnología, orientación vocacional, educación sexual y reproductiva, y servirán también para apoyar a nuestros deportistas electrónicos que destacan en el mundo, pero son olvidados por el gobierno”, concluyó.