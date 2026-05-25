Marco Antonio Vinelli, representante técnico de Fuerza Popular, cuestionó la ausencia del Estado en el sector agrario y planteó reactivar la infraestructura hídrica como eje central para mejorar la productividad. Durante el debate técnico organizado por el JNE, el especialista sostuvo que millones de agricultores enfrentan limitaciones estructurales como la falta de agua, crédito, asistencia técnica y acceso a tecnología.

Vinelli participó en el bloque de Agricultura y Medio Ambiente y presentó un conjunto de propuestas orientadas a atender las principales demandas del agro, especialmente de los pequeños productores. El representante reconoció las dificultades que enfrenta el sector y atribuyó esta situación a la inestabilidad política y a la falta de continuidad en la gestión pública.

“No tienes acceso al agua, no tienes acceso al crédito, no tienes acceso a asistencia técnica, tampoco tienes acceso a maquinaria y tecnología”, señaló al dirigirse a los agricultores, indicó.

En esa línea, propuso reactivar el Programa Nacional de Manejo de Cuencas Hidrográficas y Conservación de Suelos (Pronamach) como una de las principales herramientas para mejorar la disponibilidad de agua en el campo.

“Vamos a reactivar el Pronamach para poder construir los pequeños reservorios, las zanjas de infiltración y la reforestación en las cuencas altas”, afirmó.

Vinelli indicó que estas intervenciones se ejecutarán mediante núcleos ejecutores, con participación directa de las comunidades, retomando experiencias aplicadas en la década de los noventa. Asimismo, anunció que su propuesta incluye el fortalecimiento de las juntas de usuarios de agua mediante la entrega de maquinaria pesada para el mantenimiento de infraestructura hídrica.

“Les daremos maquinaria pesada para que puedan limpiar sus canales, los cauces de los ríos y sus caminos, y puedan aumentar su rentabilidad y productividad”, indicó.

El técnico de Fuerza Popular también planteó la implementación de un programa nacional de asistencia técnica para la pequeña agricultura, con el objetivo de mejorar la producción y enfrentar plagas que afectan cultivos clave. Finalmente, cuestionó las propuestas de sus adversarios políticos y advirtió sobre el impacto que tendrían en el sector agroexportador y en los pequeños productores.

“No permitamos que el caos continúe haciendo daño a los agricultores del Perú. Nuestro plan representa el orden y la presencia del Estado en el campo”, concluyó.