Rosangella Barbarán, del equipo técnico de Fuerza Popular, tomó la palabra en el bloque del tema Juventud y Deporte durante el debate técnico que se realiza este domingo 24 de mayo.

Barbarán manifestó lo siguiente: “Para los jóvenes que quieren llevar una carrera superior proponemos la modernización total de la educación técnica, para mejorar la infraestructura, tecnología, adaptar la malla curricular a las regiones y a la demanda laboral. Además, ampliaremos beca 18 para contar con 20.000 beneficiados.

Para los jóvenes que quieren empezar a trabajar, repotenciaremos el programa Jóvenes Productivos, ampliando nuevas capacitaciones y sobre todo, permitiendo nuevas alianzas con empresas en todo el país. Para los jóvenes emprendedores, lograremos el capital semilla, eliminaremos la burocracia y sobre todo impuesto cero los tres primeros años“.

Asimismo, Barbarán anunció que el Instituto Peruano del Deporte (IPD) pasaría bajo la administración de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), con el objetivo de fortalecer la inversión en el deporte. Según se explicó, esta medida busca fomentar estilos de vida saludables entre los jóvenes.

"Y por eso es que el IPD pasará a manos de la PCM. Desde ahí vamos a invertir en el deporte en todos sus niveles, recreativo, escolar y profesional. Con la finalidad de alejar a nuestros jóvenes de la delincuencia y las drogas para potenciar su salud física y mental y sobre todo construir una sociedad más disciplinada.

Lo que queremos lograr hoy en día es que los jóvenes que tienen talento en el deporte puedan tener el beneficio de poder lograr sus sueños y sobre todo alcanzar temas internacionales“.

En el momento de debate entre ambos especialistas, Barbarán arremetió contra las propuestas de Juntos por el Perú: “¿Qué propuestas nos puede dar un seguidor del modelo fracasado de Venezuela? Yo creo que los jóvenes no quieren parecerse a Venezuela. Pero es que esa es la izquierda, utiliza a los jóvenes, utiliza a las mujeres, hoy no trajeron a ninguna mujer a debatir, porque lo único que ellos buscan es entrar para combatir la pobreza, pero la de ellos mismos”.

En otro momento, Barbarán sostuvo que José Domingo Pérez, a quien señaló como supuesto aliado político de Roberto Sánchez, “mandó matar a los animales de PPK”.

La congresista tomó ese episodio como referencia para criticar las posturas de Juntos por el Perú e indicó que el país debe poner mayor énfasis en la salud mental y emocional de los ciudadanos.

Según afirmó, sus opositores políticos “alientan el caos y no el orden”, en alusión a las propuestas planteadas por Juntos por el Perú durante el debate técnico.