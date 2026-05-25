El cuarto bloque del debate técnico estuvo enfocado en el tema de infraestructura y contó con la participación de los especialistas Carlos Neuhaus, por Fuerza Popular, y Gustavo Guerra García, en representación de Juntos por el Perú.

Este segmento fue iniciado por Neuhaus, quien destacó a los Juegos Panamericanos como un ejemplo del adecuado manejo y desarrollo de infraestructura en el país.

Asimismo, señaló que, frente a la posible llegada de un fenómeno de El Niño de gran magnitud y el riesgo de un fuerte sismo, se impulsarán obras de infraestructura orientadas a la prevención y mitigación de desastres.

“La infraestructura conecta debemos promover inversión con reglas claras ya que un país moderno se mide por resultados”, manifestó.

“El Perú no está detenido por falta de recursos sino por gobierno que tuvieron la responsabilidad de responder a la gente y no lo han hecho. Nuestro país ya vivió una etapa donde la obra pública estuvo al servicio del ciudadano como lo fue en la épica de Alberto Fujimori. Infraestructura no solo es construir, sino prevenir”, agregó Neuhaus.

Por su parte, Guerra García refirió que una de las principales prioridades será fortalecer la conectividad mediante la construcción de un gran corredor bioceánico que una Chancay con Pasco y esta región con Pucallpa.

En ese sentido, el representante de Juntos por el Perú afirmó que se impulsará el fortalecimiento de otros corredores estratégicos, como el que une Cajamarca con Bayóvar y el que conecta San Juan de Marcona con Las Bambas.

“Vamos a recuperar el ducto de Camisea en el Cusco. Necesitamos red de gasoductos”, resaltó.