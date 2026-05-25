Este domingo se realizó el debate entre los equipos técnicos de Fuerza Popular y Juntos por el Perú, organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), en el que especialistas de ambas agrupaciones expusieron y defendieron las propuestas contempladas en sus respectivos planes de gobierno.

En el bloque de Economía y Generación de Empleo, se enfrentaron los exministros Pedro Francke, por Juntos por el Perú, y Luis Carranza, representante de Fuerza Popular.

Ante la pregunta sobre qué estrategia concreta implementarían para formalizar sin destruir pequeños emprendimientos, Carranza dijo: “El tema de la informalidad es un tema estructural en Perú y se puede resolver con dos medidas. Primero, inversión privada que cree empleo y después eficiencia en el Estado peruano que reduzca trámites. Por eso, en el programa de Fuerza Popular tenemos costo cero, tenemos incentivos tributarios para la formalización de las empresas, garantías para los créditos de nuestras pequeñas empresas. Ese es el objetivo fundamental”.

Por su lado, Francke manifestó: “Voy a enfocarme ahora en la necesidad de incentivar y promover la inversión privada en la industria, en la agroindustria, en la agricultura y con una gran transformación tecnológica que permita generar un dinamismo económico que genere masivamente empleos en el Perú. El problema esencial de la informalidad del Perú tiene dos partes. El primero es de las pequeñas empresas que hoy ya manifesté nuestro programa. Vamos a eliminar las leyes pro crimen que ponen a los extorsionadores encima de los pequeños empresarios.

Vamos a darles un financiamiento adecuado para los pequeños empresarios y vamos a desarrollar un gran programa de asistencia tecnológica para ellos. Pero al mismo tiempo nuestra industria tiene que ser priorizada. Nuestra agricultura tiene que ser priorizada porque hay para que ahí se generan miles de empleos“.

Tras anunciar si deseaba hacer una réplica de lo manifestado por Francke, Carranza sostuvo: “A mí me sorprende porque en el año 2022 la inversión privada en el Perú no creció nada. Y perdimos ese año 2022, perdimos 393.000 puestos de empleo en el Perú. Entonces, no sé de dónde saca el señor Francke sus cifras”.

Francke respondió: “Los datos están ahí. La interpretación del señor Carranza es otra cosa. Pueden corroborar en la página web del BCR”.

En otro momento, Francke anunció que en un eventual gobierno de Juntos por el Perú se derogarán las 8 leyes procrimen y se destinarán 15 mil millones de soles en financiamiento para apoyar a las familias emprendedoras y fomentar su crecimiento económico.

Además, señaló que se impulsará la inversión privada y descartó cualquier tipo de estatización. También aseguró que se mantendrán las metas del déficit fiscal, se respetará la autonomía del Banco Central de Reserva del Perú y se propondrá la continuidad de Julio Velarde al frente de la entidad.

A su turno, Carranza precisó que las principales metas de trabajo estarán enfocadas en el orden económico, el capitalismo popular y el orden social. En materia económica, aseguró que se respetará la autonomía del Banco Central de Reserva. Respecto al capitalismo popular, indicó que se promoverá la inversión privada con especial respaldo a las pequeñas y medianas empresas mediante créditos no subsidiados. Finalmente, en el ámbito social, señaló que se priorizará la mejora de la calidad de los servicios de salud, educación y programas sociales.