José Recoba Martínez, miembro del equipo técnico de Fuerza Popular, en el eje de Salud del Debate Técnico del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), expuso que muchas familias se endeudaron para curar a un ser querido y que miles de peruanos han perdido la confianza en un sistema de salud que les ha dado la espalda.

Con esa imagen, el médico de Fuerza Popular describió una crisis sanitaria que requiere respuesta inmediata. Entre los principales problemas, especificó que uno de cada dos niños (menores de tres años) padece anemia; cuatro de cada diez peruanos no tienen vacunas; y los diagnósticos de cáncer demoran entre tres y nueve meses, mientras que los tratamientos hasta un año.

“Ese es el caos que nos han dejado. Nueve de cada diez establecimientos de salud están en condiciones de abandono, no hay medicamentos, el recurso humano es escaso y está mal considerado; EsSalud al borde de la quiebra. Eso es consecuencia de la falta de determinación, de la improvisación, responsabilidad”, advirtió, agregando que ante la falta de atención, genera que millones de peruanos terminen consultando en farmacias.

El resultado, dijo, es un sistema con infraestructura deteriorada, sin medicamentos, colas largas en los hospitales, entre otras situaciones adversas.

Frente a ello, la propuesta de Fuerza Popular, resumió, pasa por restablecer el orden como condición para sanar: vacunación universal, eliminación de la anemia infantil y rescate de EsSalud.

“Venimos a poner orden donde hay caos; la salud no se negocia. El orden significa que no hay anemia, habrá vacunaciones, entre otros”, afirmó durante su participación de tres minutos.