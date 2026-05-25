Hernando Cevallos, representante de Juntos por el Perú, cuestionó al partido de Keiko Fujimori por no haber reconocido la salud como un derecho en la Constitución y sostuvo que esa omisión refleja un modelo que ha dejado al sistema sanitario en condiciones precarias. Durante su participación en el bloque de Salud del debate técnico entre Juntos por el Perú y Fuerza Popular, también responsabilizó a la agrupación por la falta de inversión, el deterioro de los establecimientos y la fragilidad con la que el país enfrentó la pandemia.

Cevallos afirmó que, cuando una persona acude a un centro de salud, muchas veces no encuentra medicamentos, personal ni equipos para ser atendida. A su juicio, ese escenario demuestra que la salud todavía no es asumida como un derecho fundamental en el país.

“Pero lo cierto es que cuando cualquiera de ustedes van a un establecimiento de salud, también les van a decir, ‘No hay medicamentos, no hay profesionales, no hay equipos.’ Y es porque conceptualmente la salud en nuestro país no es vista como un derecho. Entonces, tú vas al establecimiento de salud, no te atienden, te vas a tu casa y si tienes algo de plata vas y lo compras al frente. El listado no garantiza el derecho a la salud. Ni siquiera lo ha puesto el fujimorismo en la Constitución, ni siquiera se ha preocupado por modificar eso”, señaló.

El exministro sostuvo además que el Estado debe garantizar atención gratuita y de calidad, sin que el acceso dependa de la capacidad económica de cada familia. Añadió que el modelo actual obliga a muchas personas a comprar por su cuenta lo que no reciben en los establecimientos públicos.





Presupuesto en salud

Cevallos también cuestionó el bajo nivel de inversión pública en salud. Asimismo, indicó que el gasto del sector ha permanecido por debajo de lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud y que ello ha limitado la capacidad del Estado para responder a las necesidades de la población.

“El gasto de salud en nuestro país ha estado cerca de la mitad de lo que señala la Organización Mundial de la Salud”, afirmó.

Según dijo, mientras no se incremente el presupuesto y no se asuma la salud como una prioridad nacional, el sistema seguirá reproduciendo desigualdades y excluyendo a millones de peruanos.

Anemia y atención primaria

Sobre el alto índice de anemia, desnutrición y salud preventiva que presenta el Perú, Cevallos afirmó que estos problemas están directamente relacionados con el actual modelo económico y con la ausencia de políticas públicas eficaces. Asimismo, seguró que la lucha contra la anemia no puede depender solo del mercado ni de la capacidad individual de las familias.

“Nosotros desde Juntos por el Perú sí decimos que el Estado debe garantizar la salud, porque la salud es un derecho fundamental”, indicó.

En esa línea, propuso reforzar la atención primaria, mejorar la nutrición infantil y ampliar la cobertura del sistema para llegar a zonas donde hoy el Estado no tiene presencia real.

Telemedicina y medicamentos

En otro tramo de su intervención, Cevallos defendió la necesidad de fortalecer la telemedicina, el acceso a medicamentos y la historia clínica electrónica como herramientas para modernizar el sistema. El técnico explicó que estos componentes deben formar parte de una estrategia integral para reducir enfermedades evitables y muertes prematuras.

“Sí vamos a fortalecer un sistema nacional de salud, vamos a fortalecer la atención primaria, vamos a trabajar una política de medicamentos y de desarrollo de la historia clínica electrónica”, señaló.

El representante de izquierda también insistió en que el sistema debe recuperar su capacidad de atención en regiones y no seguir dependiendo de una lógica fragmentada que termina empujando a los ciudadanos a resolver su salud en farmacias o en servicios privados.

Antes de finalizar, Cevallos planteó ampliar los servicios de salud mental con más de mil establecimientos especializados y reforzar el primer nivel de atención. Según, consideró esta área ha sido largamente descuidada y que el país necesita más recursos humanos y una red más amplia de prevención y tratamiento.

“Hace falta más de 1,000 establecimientos de salud mental”, sostuvo.

El exministro concluyó que la discusión en salud no se limita a una elección entre partidos, sino al tipo de país que se quiere construir. Asimismo, aseguró que Juntos por el Perú apuesta por un Estado que garantice derechos y enfrente la desigualdad estructural.