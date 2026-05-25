El último bloque del debate técnico realizado este domingo 24 de mayo estuvo centrado en el tema de salud, considerado uno de los más relevantes para la ciudadanía. En esta etapa participaron José Recoba, representante de Fuerza Popular, y Hernando Cevallos, por Juntos por el Perú.

Durante su intervención, Recoba afirmó que actualmente el país enfrenta un aumento en los índices de desnutrición infantil y cuestionó el estado de los establecimientos de salud, señalando que muchos se encuentran abandonados, desabastecidos de medicinas y con un EsSalud en crisis.

En esa línea, Recoba sostuvo que la salud “no se negocia” y aseguró que se impulsará el fortalecimiento de una red de telemedicina para llevar atención médica a las zonas más alejadas del país, donde actualmente no llegan especialistas.

“Nosotros queremos poner orden donde hay caos. El caos mata. Solo se logró más anemia, desnutrición. 9 de cada 10 establecimientos de salud están en condiciones de abandono. Todo es consecuencia de la falta de determinación. Hoy estamos colapsados. Todos los días hay largas colas en los centros de salud. Millones de peruanos se ven obligados a tener consultas en farmacias”, expresó Recoba Martínez.

A su turno, Cevallos lamentó que en el país la salud no sea tratada como un derecho fundamental y cuestionó que el Estado no garantice adecuadamente el acceso de la población a este servicio.

“Nadie se ha preocupado por esta realidad. El Estado debe garantizar que la salud sea gratuita y de calidad”, refirió.

“Desde Juntos por el Perú decimos que el Estado debe garantizar la salud porque independientemente de las necesidades económicas la salud debe ser gratuita y de calidad. ¿Quién controló el Congreso desde el año 2016? ¿No era el fujimorismo el que dominó todo ese tiempo? Aquí hay una cúpula que no le interesa que la salud sea un derecho“, sostuvo Cevallos.