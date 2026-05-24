Esta noche, los equipos técnicos de Juntos por el Perú, agrupación liderada por Roberto Sánchez, y Fuerza Popular, encabezada por Keiko Fujimori, participarán en un debate clave rumbo a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2026. Desde las 20:00 horas expondrán sus propuestas y posiciones sobre los principales temas de interés nacional.

La jornada incluirá bloques relacionados con juventud y deporte, agricultura y medio ambiente, infraestructura, economía y generación de empleo, así como salud. Carlos Vilela, director nacional de Educación del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), informó que cada partido contará con seis especialistas técnicos y que las intervenciones tendrán una duración máxima de tres minutos, siguiendo el orden establecido mediante sorteo.

SIGUE EN VIVO AQUÍ:

⏱️ MINUTO A MINUTO:

06:55 p.m. PNP resguarda sede del JNE

Efectivos de la Policía Nacional del Perú resguarda la sede de Jurado Nacional de Elecciones (JNE) e inmediaciones, en el distrito de Jesús María, donde esta noche se desarrollará el debate técnico.

06:40 p.m Keiko Fujimori: Equipo está preparado para todo

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, dijo que su equipo técnico está preparado para responder a todo. Ello, luego que los periodistas le preguntan sobre eventuales enfrentamientos que puedan producirse durante el debate.

06:30 p.m. Equipo técnico de Fuerza Popular

El equipo técnico de Fuerza Popular se dirige hacia el distrito limeño de Jesús María para participar en el debate técnico de cara a la segunda vuelta.

06:10 p.m. Piden priorizar planes de gobierno

El JNE insta a ambos partidos políticos dejar de lado expresiones ofensivas, actos de violencia, discriminación o cualquier forma de agresión durante el desarrollo de la campaña.

La entidad señaló que el intercambio de ideas debe centrarse en propuestas y planteamientos de interés para la ciudadanía.

06:00 p.m. Conoce a los moderadores

El debate de equipos técnicos, programado para esta noche desde las 20:00 horas en la sede del JNE, en Jesús María, será conducido por los comunicadores Fátima Chávez y Ricardo Alva.

PREGUNTAS FRECUENTES:

➡️¿A qué hora inicia e debate técnico?

El debate técnico de la segunda vuelta electoral (Keiko Fujimori vs. Roberto Sánchez) se llevará a cabo el domingo 24 de mayo a las 8:00 p. m.

➡️¿Dónde ver el debate técnico?

Los ciudadanos pueden seguir la transmisión en vivo a través de los canales oficiales del JNE y los medios de comunicación de señal abierta. También puedes seguir el en vivo del Diario Correo a través de la página web y redes sociales.

➡️ Detalles clave del debate

Lugar: En la sede central del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), ubicada en el distrito limeño de Jesús María.

En la sede central del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), ubicada en el distrito limeño de Jesús María. Participantes: Equipos técnicos de las agrupaciones políticas Fuerza Popular y Juntos por el Perú.

➡️¿Qué partido abre el debate técnico?

De acuerdo al sorteo, se determinó que Juntos por el Perú abrirá la exposición inicial con el bloque de reforma del Estado.

➡️¿Qué temas se abordarán?

Los siguientes temas se abordarán en rondas alternadas:

Reforma del Estado

Juventud y deporte

Agricultura y medio ambiente

Infraestructura

Economía y generación del empleo

Salud

➡️Equipo técnico de Roberto Sánchez

El partido Juntos por el Perú, de Roberto Sánchez, reveló los nombres de los especialistas que integrarán su equipo técnico. El grupo reúne a economistas, exministros, politólogos y otros que respaldarán las propuestas del candidato en las principales áreas de gobierno.

En el eje de Reforma del Estado, la agrupación presentará al sociólogo Sinesio López Jiménez. Para el tema de Juventud y Deporte, el vocero será Ernesto Alonso Zunini Yerrén. En materia de Agricultura y Medio Ambiente, Juntos por el Perú designó a César Milton Guarniz Vigo.

Mientras que para Infraestructura el encargado será Gustavo Guerra García Picasso. El bloque de Economía y Generación de Empleo estará a cargo de Pedro Andrés Toribio Francke Ballvé, economista con amplia trayectoria en política social.

En Salud, la agrupación presentará a Hernando Cevallos Flores, también exministro del sector.

➡️Equipo técnico de Keiko Fujimori

Entre los representantes del partido fujimorista está el exministro de Economía, Luis Carranza, quien abordará el bloque de Economía y Generación de Empleo; así como:

Vladimiro Huaroc Portocarrero , en Reforma del Estado.

, en Reforma del Estado. Rosangella Barbarán Reyes , en Juventud y Deporte.

, en Juventud y Deporte. Marco Vinelli Ruiz , en Agricultura y Medio Ambiente.

, en Agricultura y Medio Ambiente. Carlos Neuhaus Tudela , en Infraestructura.

, en Infraestructura. José Recoba Martínez, en Salud.