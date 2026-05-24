La Municipalidad de Chorrillos, en coordinación con la Policía Nacional del Perú, realizó un operativo de fiscalización en distintos sectores del distrito para verificar el cumplimiento de las normas municipales y reforzar las acciones de seguridad ciudadana. Las intervenciones estuvieron dirigidas a establecimientos comerciales y espacios públicos donde se reportaban actividades informales o presuntas infracciones administrativas.

Durante la jornada participaron agentes policiales, personal de Serenazgo, inspectores municipales y otras unidades encargadas de las labores de control. Las acciones permitieron detectar diversas irregularidades que derivaron en sanciones, clausuras e incautaciones.

Foto: Municipalidad de Chorrillos.

¿Qué incautó la PNP?

Uno de los operativos se desarrolló en la urbanización Túpac Amaru de Villa. En dicho lugar, las autoridades verificaron la operación de carritos eléctricos alquilados para actividades recreativas dentro del parque Túpac Amaru.

Según el reporte municipal, estas unidades ocupaban espacios de uso público y no contaban con autorización para funcionar. Durante la intervención, la persona a cargo no presentó la documentación requerida ni acreditó su identidad ante los fiscalizadores.

Ante esa situación, se dispuso la incautación de uno de los vehículos utilizados en la actividad. La unidad fue trasladada al Complejo 3 junto con la documentación levantada durante el procedimiento.

Clausuran bodegas por venta de alcohol

Las acciones de control también alcanzaron una bodega ubicada en la avenida 28 de Julio. Durante la inspección se detectó que el establecimiento expendía bebidas alcohólicas sin contar con autorización para permitir su consumo.

Además, los fiscalizadores encontraron personas ingiriendo licor en los exteriores del local. Debido a estas observaciones, se inició el procedimiento administrativo correspondiente para la clausura del establecimiento.

En otro punto del distrito, las autoridades inspeccionaron una licorería ubicada en la avenida 24 de Octubre. Durante la intervención se constató que el negocio no presentó licencia de funcionamiento vigente.

Asimismo, un restaurante chifa situado en el asentamiento humano Túpac Amaru fue objeto de fiscalización. Los responsables del establecimiento no mostraron el Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones vigente, por lo que se aplicó la sanción prevista en la normativa municipal.

Municipalidad anuncia continuidad de operativos

El alcalde de Chorrillos, Richard Cortez Melgarejo, señaló que estas acciones forman parte de una estrategia coordinada con la Policía Nacional para fortalecer la seguridad y garantizar el cumplimiento de las disposiciones municipales.

“No vamos a permitir actividades informales ni establecimientos que funcionen al margen de la ley poniendo en riesgo a nuestros vecinos, estos operativos continuarán desarrollándose de manera permanente en distintos puntos del distrito para garantizar la tranquilidad de los vecinos”, manifestó.

El operativo estuvo encabezado por el gerente de Seguridad Ciudadana y Vial, coronel Jorge Luis Solano Padilla. Asimismo, participaron efectivos de Los Halcones, personal de la comisaría Mateo Pumacahua, integrantes del Grupo de Intervención Rápida, Serenazgo e inspectores municipales.