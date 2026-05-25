Alianza Atlético a pesar del dominio en el campo, no pudo graficarlo en goles y se contentó con el empate a un gol con FC. Cajamarca, que les hizo parada en el Estadio Campeones del 36, y se llevó un valioso punto que lo aleja del fondo de la tabla y cumple su cuarto partido sin caer en la Liga 1.

Fue por la 16 fecha del Torneo Apertura, donde los hinchas sullaneros quedaron descontentos con el accionar del equipo del técnico Federico Urciuoli, que se mantiene en la octava posición de la tabla con 21 puntos y en zona de clasificación a un torneo Internacional.

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LOS GOLES

El primer tiempo fue muy parejo. El equipo local comenzó dominando las acciones, con mejor posición del balón y con una ofensiva que poco a poco se fue aproximando al arco rival defendido por Samuel Aspajo.

Corrían 12 minutos del inicio y tras un córner, Hernán Lupú sacó un remate de media vuelta y anotó un golazo para abrir el marcador ante la algarabía de los hinchas sullaneros que abarrotaron las tribunas.

Pero la celebración no duraría mucho, pues nueve minutos después Brandon Palacios le gana el vivo a la defensa, la para con el pecho en plena área chica y fusila al portero Daniel Prieto.

Con el paso de los minutos, los albiceleste atacaron, pero no tuvieron la precisión adecuada como para anotarle un gol más a los cajamarquinos, que comenzó a defenderse bien, esperando el pitazo para irse a la duchas.

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EMPATE JUSTO

Para la etapa complementaria, ambos equipos perdieron la brújula y la claridad que habían mostrado en la primera etapa. Los sullaneros Penilla, Robaldo, Del Castillo, Díaz y Muñoz intentaron vulnerar la valla del rival, pero sin fortuna.

En los minutos finales fueron los “Churres” quienes tuvieron las ocasiones más claras con un par de centros que encontraron a los delanteros solos para cabecear, pero no pudieron aprovechar las chances, hasta que llegó el pitazo final del árbitro Bruno Pérez, dando por finalizado el cotejo en Sullana.