Cuando parecía que Atlético Grau se traía un punto de lares cusqueños, apareció el jugador José Manzaneda para anotarle el gol del triunfo en el minuto 90+6 y dejarlo con la miel en los labios al equipo que dirige Gerardo Ameli.

Fue en el partido por la 16 fecha del Torneo Apertura que se jugó en la ciudad imperial, donde Cusco FC. volvió a celebrar después de 3 fechas consecutivas que no ganaba y avanzó al sexto casillero, mientras el equipo piurano no puede salir del sótano de la tabla.

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COTEJO

El equipo “Dorado” comenzó dominando el partido, realizando remates de media distancia y jugadas con balones detenidos, aunque sin contundencia para vulnerar el arco de Patricio Álvarez.

Mientras la defensa “Graucina” se batía con todo con cierto orden, resguardando el arco en cero durante el primer tiempo y generando algunos contragolpes, pero sin mayor peligro.

El segundo parcial, fue un calco del primero, los cusqueños con poca efectividad en su delantera, incluso el albo Yamir Ruidíaz pudo liquidar en el minuto fina, pero se pierde el gol y en el contragolpe José Manzaneda no perdona y pone el gol del triunfo con un remate cruzado.

Ahora los albos jugarán ante CD Moquegua, el viernes 29 de mayo a las 3:00 p.m. en el Estadio Campeones del 36.