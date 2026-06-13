Chincha por segundo año consecutivo fue sede del curso de especialización en gestión integral de residuos sólidos municipales impulsado por el Ministerio del Ambiente. El evento durante dos días reunió a más de 200 funcionarios de varias municipalidades del país, quienes visitaron la planta de relleno sanitario que administra la Municipalidad Provincial de Chincha (MPCh) y es utilizada por al menos siete municipios.

Tratamiento de los desechos

Juan Carlos Pachas Castilla, Gerente de la Unidad de Residuos Sólidos de la MPCh, compartió con los visitantes el método Fukuoka que emplea la administración en el tratamiento de los desechos. Detalló que todos los días se reciben alrededor de 205 toneladas de basura que son derivadas a la celda del relleno sanitario. El proceso en este lugar reduce la contaminación y la presencia de vectores.

Otra de las estrategias empleadas en la ciudad es la segregación en fuente y la valorización, difundidas durante la visita de campo con los funcionarios municipales. Este trabajo con la basura permite reducir el tonelaje de disposición final, además de convertirse en una fuente de ingreso para los recicladores con el material inorgánico. Otra ventaja es el empleo de los residuos orgánicos en la elaboración del compostaje. Pachas indicó que en la actualidad la producción es de 4 toneladas de abono.

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