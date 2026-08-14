Brayan Jhonatan Miranda Ramos, salió de Huancayo para alcanzar un sueño, viajar a Estados Unidos y mejorar la situación económica de su humilde familia. El joven de 27 años, encontró la muerte tras salir de paseo.

Brayan Miranda acompañado de su novia se trasladaron al parque Sand Hollowao en el condado de Washington y él decidió nadar en el lago conocido como el embalse Sand Hollow, famoso por sus aguas azules.

Según las autoridades, Brayan, se habría agotado nadando y ya no pudo mantenerse a flote. Varias testigos lograron sacarlo del agua inconsciente e iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) antes de la llegada del personal médico.

Posteriormente, fue trasladado en helicóptero al hospital, donde sus familiares informaron que había sufrido muerte cerebral. Poco después, confirmaron su deceso.

Tras la investigación, las autoridades señalaron que Miranda Ramos no llevaba puesto un chaleco salvavidas al momento del incidente. El lamentable hecho ocurrió hace dos semanas y hasta la fecha no pueden repatriar los restos. Sus familiares desesperados acudieron a la embajada en Lima para pedir ayuda humanitaria.

“Brayan Jhonatan trabajaba en el condado de Tooele. Él sabía nadar, dicen que se puso mal. Por favor necesitamos ayuda para traer el cuerpo a Huancayo”, dijo su hermana Vicky desconsolada. Cualquier ayuda al yape 935561405.