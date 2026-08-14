Se ha culminado la actualización de los estudios para el Canal Madre del Proyecto Especial Chavimochic (PECh) y se estima que esta infraestructura hidráulica demandará una inversión de S/ 2,200 millones.

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El “Estudio de Actualización de la Ingeniería y Costos de las Obras Hidráulicas Mayores del Proyecto Chavimochic” estuvo a cargo del consorcio LSH – PINI, integrado por LSH Consulting Engineers S.A y PINI Group S.A Sucursal del Perú. Esto significó una inversión superior a S/ 4 millones.

AVANCE

Ahora el proyecto se encuentra en etapa de estructuración (estudios técnicos, financieros, legales, ambientales y sociales para verificar la viabilidad). Luego de ello viene el diseño y el lanzamiento de la licitación internacional.

Ante este contexto, existe la necesidad de adecuar el cronograma de ejecución y la asignación de recursos por parte del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para reactivar las obras de la presa “Rafael Quevedo Flores” (antes Palo Redondo), además del Sifón Virú y la automatización del sistema y el desarenador de finos.

Ya que pronto se iniciará el proceso de promoción de la inversión privada para financiar el Canal Madre, es necesario que el Ejecutivo destine presupuesto para culminar la presa “Rafael Quevedo Flores”, de tal manera que ambas etapas se hagan de forma simultánea.

REUNIÓN

Hace unos días en Lima se realizó una reunión de coordinación, entre representantes del Gobierno Regional de La Libertad, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) y el PECh.

Durante el cónclave se destacó que la reanudación de la III Etapa del PECh representa un impacto clave para el desarrollo económico del país, pues aporta más de 1,770 millones de dólares en agroexportaciones y ha generado más de 113,000 empleos directos y formales.

Con la culminación de la presa y el Canal Madre se prevé duplicar esta producción, incrementando significativamente la recaudación por impuesto a la renta y fortaleciendo el desarrollo regional y nacional.

Los responsables de la presa y el sifón es el MIDAGRI y su modalidad de ejecución es Gobierno a Gobierno.

En tanto, el Canal Madre está a cargo del Gobierno Regional de La Libertad y Proinversión. Se ejecutará mediante Asociación Público-Privadas (APP).