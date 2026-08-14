El Ministerio Público, a través del Primer Despacho de la Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de Alto de la Alianza, obtuvo una sentencia condenatoria por terminación anticipada en el Juzgado de Flagrancia contra el agente de serenazgo de la Municipalidad Distrital Alto de la Alianza Jhommer F. F. (23), como autor del delito de hurto simple, e imponiéndosele un año de pena privativa de la libertad suspendida.

Asimismo, se logró la condena para su pareja, Miriam M. M. (20), a un año, un mes y diez días de pena privativa de la libertad suspendida por el delito de receptación.

Se aprovechó de ciudadano ebrio

Los hechos ocurrieron la noche del 10 de agosto de 2026 durante una intervención en la plazuela José Olaya, donde el agente de Serenazgo aprovechó que a un ciudadano en estado de ebriedad se le cayó su equipo celular marca Honor valorizado en S/ 900.

En lugar de dar cuenta a su base o redactar el acta correspondiente, el agente se apoderó del equipo móvil y posteriormente se lo entregó a su enamorada para que lo guardara, pese a que la investigada debía presumir el origen ilícito del bien.

Aceptaron los hechos

Tras las diligencias dirigidas por el fiscal provincial Oscar Montoya Granda y la identificación de los implicados, el Ministerio Público impulsó el proceso inmediato, logrando que en la audiencia celebrada el pasado 13 de agosto de 2026 ambos imputados acepten los hechos y se acojan a la terminación anticipada, habiéndose corroborado el apoderamiento ilegítimo del equipo móvil mediante las imágenes de las cámaras de seguridad obtenidas en el lugar de los hechos.

Como resultado de este acuerdo, se dictaron las condenas suspendidas para cada uno de los procesados, además de fijar el pago de S/ 500 por concepto de reparación civil a cargo de cada sentenciado, en total 1000 soles a favor del agraviado.

Además de las condenas suspendidas, el Poder Judicial fijó el pago de S/ 500 por concepto de reparación civil a cargo de cada sentenciado.