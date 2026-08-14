Con el objetivo de facilitar el acceso al voto y reducir las barreras geográficas en las zonas más alejadas, la ONPE, a través de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Huánuco, informó que, para las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026, se instalarán por primera vez mesas de sufragio en tres centros poblados de su jurisdicción.

Esta medida permitirá acercar el servicio electoral a ciudadanos que anteriormente debían trasladarse a otros lugares para ejercer su derecho al voto.

Los centros poblados que contarán con mesas de sufragio por primera vez son Vista Alegre de Huachipa, en el distrito de Chinchao; Andabamba, en el distrito de Pillco Marca; y San Pedro de Pillao, en el distrito de San Pablo de Pillao, todos ubicados en la provincia de Huánuco.

Estos lugares no contaron con mesas de sufragio durante las pasadas Elecciones Generales, por lo que su incorporación para las ERM 2026 permitirá reducir las dificultades de traslado y facilitar la participación de los electores de las zonas rurales y alejadas.

Al respecto, el jefe de la ODPE Huánuco, Iván Sánchez Araujo, destacó la importancia de acercar el servicio electoral a los ciudadanos que viven en zonas alejadas. “La instalación de estas mesas permitirá que más ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto en lugares más cercanos a sus hogares, facilitando así su participación en las próximas elecciones”, afirmó.

La ODPE Huánuco tiene a su cargo la organización de las ERM 2026 en las provincias de Ambo, Huánuco y Pachitea. Su jurisdicción comprende 25 distritos y 72 centros poblados, donde se habilitarán 171 locales de votación y se instalarán 1 193 mesas de sufragio para atender a aproximadamente 344 852 electores.